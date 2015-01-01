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خالد الجندي: يجوز شرعًا الاقتراض من أجل أداء فريضة الحج (فيديو)

الأحد 28/يوليه/2019 - 10:15 م
خالد الجندي: يجوز شرعًا الاقتراض من أجل أداء فريضة الحج (فيديو)
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داليا الحسين
 
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قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إنه يجوز شرعًا الاقتراض من أجل أداء فريضة الحج ويسدد فؤائده بشكل منتظم؛ انطلاقًا من أن البنك لن يعطي، شخصًا قرضًا إلا بعد الحصول على ضمانات مادية، تتيح تغطية القرض في حالة التعثر، معلقا: "البنك لا يقرض فقراء.. وهو حجة بالتقسيط".


وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أنه لا يجب على المسلم الذي اقترض من البنك من أجل أداء الحج القلق أو الخوف من بطلان حجه، مشيرًا إلى أنه بعيد عن الربا الذي حرمه النبي محمد صلي الله عليه وسلم.

وتابع الداعية الإسلامي: "حجة المسلم المقترض صحيح وماله صحيح؛ لأن القرض ليس من قبيل معاملات الربا".
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