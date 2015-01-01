لم يتقلد أي منصب رسمي.. من هو الأمير بندر آل سعود؟

أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء اليوم الأحد، وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، الأخ غير الشقيق للملك سلمان بن عبدالعزيز حيث قال الديوان الملكي في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إنه سيُصلَّى على جثمان الأمير الراحل بعد صلاة العشاء من يوم الاثنين في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

أكبر الأمراء

توفي بعد ظهر اليوم الأحد، الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، عن عمر ناهز ال96 عامًا، عاصر خلالها كل مراحل توحيد والده لأراضي المملكة العربية السعودية بحدودها الحالية.

يعتبر الأمير بندر من مواليد العام 1923، وهو أكبر أبناء الملك عبدالعزيز الذين ظلوا على قيد الحياة قبل أن يُعلن عن وفاته اليوم، اسمه بالكامل هو بندر بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله، ووالدته هي الأميرة بزة الثني.

ترتيبه

ويحتل الأمير الراحل، الترتيب رقم 10بين أخوته الذكور وعددهم 36 ابنًا للملك عبدالعزيز، فارق أغلبهم الحياة، ويمثله ابنه الأمير فيصل في هيئة البيعة.

وللأمير الراحل شقيق واحد من والدته، هو الأمير فواز، وله ثلاث زوجات هن الأميرة وسمية بنت عبدالرحمن بن محمد ابن معمر الـتميمي، والأميرة منيرة بنت محمد آل مجرور الجبور السبيعي، والأميرة العنود بنت مهنا بن عبد الرحمن آل مهنا.

بعيد عن السياسة

لم يتقلد الأمير بندر أي منصب رسمي في الدولة منذ تأسيسها، وحتى هيئة البيعة التي يمثل فيها كل أبناء الملك المؤسس أو أحفاده، اختار ابنه الأمير فيصل ليمثله فيها.

وينتمي لعائلة الحكم في السعودية، عدة فروع، ويقدر عدد الأمراء والأميرات بالآلاف، في حين لا يعرف منهم على مستوى المملكة وخارجها إلا من يتقلدون مناصب رسمية أو يحققون شهرة خاصة مثل رجل الأعمال البارز الوليد بن طلال.

ووفقًا لتقارير محلية، للأمير الراحل 23 ابنًا وابنة وأكثر من مئة حفيد وحفيدة، وظل الأمير بندر طوال حياته، بعيدًا عن أمور الحكم والمناصب الرسمية.

أبناء المؤسس

توفى الأمير بندر ليتبقى عدد محدود من الإخوة والأخوات من أبناء الملك المؤسس علي قيد الحياة، بقي على قيد الحياة حاليًا، 7 أبناء، من زوجات مختلفات للملك عبدالعزيز، الذي عاش بين الأعوام 1877 و 1953، وتزوج بما يقارب من 40 امرأة ينتمين لمختلف مناطق وقبائل البلاد وحتى من خارجها.

والأبناء الذكور الذين ما زالوا على قيد الحياة، بجانب الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي يحتل الترتيب رقم 25 بين إخوته، هم: الأمير متعب ذو الترتيب 17 بين إخوته، وهو من مواليد العام 1931، والأمراء: ممدوح، وعبدالإله، وأحمد، ومشهور، ومقرن.

أما بنات الملك عبدالعزيز اللائي ما زلن على قيد الحياة من أصل 27 ابنة، فهن الأميرات: الجوهرة الثانية، ولطيفة، ونورة الثانية، ومشاعل، وعبطاء، وطرفة.

نعي العائلة المالكة

نشر الأمير فيصل بن تركي بن فيصل تغريدة على موقع "تويتر"، قال فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون رحم الله سيدي ووالدي الأمير بندر بن عبدالعزيز.. اللَّهُمَ أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللَّهُم عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.. ولا حول ولا قوة إلا بالله".