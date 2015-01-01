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لاسارتي يفاجئ محمد الشناوي بعد القمة 118

الأحد 28/يوليه/2019 - 10:06 م
لاسارتي يفاجئ محمد الشناوي بعد القمة 118
محمد الشناوي
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محمد الصو
 
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حرص الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تهنئة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، عقب انتهاء مباراة القمة 118.

وتوجه لاسارتي، عقب المباراة لمصافحة الشناوي، وتهنئته على مستواه والخروج بنتيجة المباراة إلى بر الأمان، وقيادة الفريق للفوز.

ونجح الأهلي في الفوز على الزمالك، بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في ختام مواجهات الدوري العام المتوج به المارد الأحمر للمرة 41 في تاريخه.

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