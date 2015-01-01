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قرارات جمهورية بتعيين عدد من القيادات الجامعية الجديدة (أسماء)

الأحد 28/يوليه/2019 - 10:12 م
قرارات جمهورية بتعيين عدد من القيادات الجامعية الجديدة (أسماء)
الدكتور خالد عبدالغفار - وزير التعليم العالي
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أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور قرارات جمهورية بتعيين عدد من القيادات الجامعية الجديدة.

وبحسب البيان الذي صدر اليوم، جاءت كالتالي: د. بوسف أحمد غرباوي رئيسًا لجامعة جنوب الوادي، ود. أحمد محمد سليمان نائبًا لرئيس جامعة سوهاج لشئون للدراسات العليا والبحوث، وتعيين د. محمود محمد المليجي نائبًا لرئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
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