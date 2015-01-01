تطبيق النظام الجديد للدراسة بكليات الصيدلة في جامعة الأزهر بداية من العام المقبل

أعلن الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، أنه بعد موافقة مجلس قطاع الصيدلة بالجامعة، جاري استكمال إجراءات بدء العمل بنظام الدراسة الجديد بالقطاع، والذي يمنح درجة البكالوريوس في دكتور الصيدلة بعد ست سنوات (٥ للدراسة بالإضافة إلى سنة للتدريب، وذلك بداية مع العام الدراسي الجديد 2019/2020.





وأكد نائب رئيس الجامعة أنه بعد موافقة مجلس قطاع الصيدلة الذي يشمل كليات الصيدلة الثلاث بجامعة الأزهر بنين وبنات القاهرة وأسيوط، سوف يتم عرض القرار على مجلس الجامعة تمهيدًا لعرضه على المجلس الأعلى للأزهر.





وأوضح عامر أن هذا يأتي في إطار إعادة تنظيم وتحديث البرامج الدراسية المؤهلة لمزاولة مهنة الصيدلة لخريج الأزهر بما يواكب المتطلبات الحديثة للمهنة، والارتقاء بالمستوى التعليمي والمهني لخريجي الكليات العملية بالجامعة في إطار التطوير الشامل التي تشهده الجامعة بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، ولمواكبة المتطلبات العالمية في الداخل والخارج.



