محافظ بني سويف: نرحب بمشاركة شباب الجامعة في تطوير الميادين

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أكد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف على أهمية دور الشباب في تطوير المجتمع السويفي واستعادة الصورة الحضارية للمحافظة والارتقاء بمنظومة الخدمات الجماهيرية، مرحبًا بالمشاركة الواسعة والفعالة من شباب جامعة بني سويف للمساهمة في تنفيذ خطة المحافظة،التي تهدف إلى تطوير وتجميل كافة الميادين والمدن أو التوسع في التطوير ليشمل مداخل وبوابات القرى والوحدات الخدمية والحيوية بها.



جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة بني سويف،في حضور قيادات الجامعة وعلى رأسهم الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، ونوابه وعمداء الكليات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.



وصرح محافظ بني سويف بأن المحافظة تشهد قفزة نوعية في مجال العشوائيات والذي يتم عن طريق صندوق تطوير العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء،حيث تم الانتهاء من كافة الإجراءات الفنية اللازمة لتنفيذ مشروع تطوير 7 مناطق عشوائية "غير مخططة"بمدينة بني سويف،لتصبح بني سويف في عام 2020 مدينة خالية من المناطق العشوائية غير المخططة، مشيرًا إلى أنه ت اعتماد مبلغ 180 مليون جنيه لتنفيذ المشروع.

