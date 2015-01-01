عاجل.. أول قرار من الزمالك بشأن الميركاتو الصيفي بعد الهزيمة أمام الأهلي

قرر مسئولو نادي الزمالك الإبقاء على مصطفى محمد مهاجم الفريق خلال الموسم المقبل وغلق الباب على رحيله بشكل نهائي.

وجاء قرار إدارة الزمالك بسبب النقص في خط الهجوم وتعثر صفقة محمد عواد حارس الإسماعيلي بعدما قرروا إعارة اللاعب للدراويش ضمن الصفقة على سبيل المقايضة.

ورفض مسئولو الزمالك باقي العروض التي تلقاها اللاعب وقرروا بشكل نهائي الإبقاء عليه.





وكان الزمالك قد خسر اليوم أمام الأهلي بهدف نظيف في ختام مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.