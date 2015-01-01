ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. أول قرار من الزمالك بشأن الميركاتو الصيفي بعد الهزيمة أمام الأهلي

الأحد 28/يوليه/2019 - 10:10 م
عاجل.. أول قرار من الزمالك بشأن الميركاتو الصيفي بعد الهزيمة أمام الأهلي
Advertisements
طباعة
هاني عصام
 
Advertisements

 

قرر مسئولو نادي الزمالك الإبقاء على مصطفى محمد مهاجم الفريق خلال الموسم المقبل وغلق الباب على رحيله بشكل نهائي.

 

وجاء قرار إدارة الزمالك بسبب النقص في خط الهجوم وتعثر صفقة محمد عواد حارس الإسماعيلي بعدما قرروا إعارة اللاعب للدراويش ضمن الصفقة على سبيل المقايضة.

 

ورفض مسئولو الزمالك باقي العروض التي تلقاها اللاعب وقرروا بشكل نهائي الإبقاء عليه.


وكان الزمالك قد خسر اليوم أمام الأهلي بهدف نظيف في ختام مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
ميلان - إيطاليا
0
x
21:00
0
بنفيكا - البرتغال
الدوري المصري
الأهلي
1
x
20:00
0
الزمالك
مباريات ودية
نابولي
3
x
18:00
0
ليفربول