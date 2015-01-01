جهاز الأهلي يصافح الطاقم الفني للزمالك بعد انتهاء القمة 118

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، على التوجه إلى جهاز الزمالك، ومصافحته عقب إنتهاء مباراة الفريقين بالدوري العام.





وهنأ جهاز الزمالك، نظيره الأهلي على التتويج بلقب الدوري العام للمرة 41 في تاريخه، قبل جولة كاملة من ختام الموسم.





ونجح الأهلي في الفوز على الزمالك، بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في ختام مواجهات الدوري العام المتوج به المارد الأحمر.