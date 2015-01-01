شركة "سابك" السعودية تكشف عن أرباحها

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية العملاقة "سابك"، اليوم الأحد، عن أرباحها للربع الثاني من العام 2019؛ حيث بلغ إجمالي صافي الربح للربع الثاني 2.12 مليار ريال سعودي (565 مليون دولار أمريكي).

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن صافي الربح للشركة المتخصصة في قطاع البتروكيماويات، انخفض بنسبة 37.8 بالمئة، مقارنة بـ 3.41 مليار ريال سعودي تحققت في الربع المماثل من العام 2018.

وبلغ إجمالي المبيعات، في الربع المذكور 35.87 مليار ريال سعودي (9.65 مليار دولار)، بانخفاض قدره 17.12 بالمئة، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة "سابك"، والرئيس التنفيذي للشركة، يوسف البنيان، في مؤتمر صحفي وبحسب "واس"، بأن التباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، يأتي متزامناً مع انخفاض في أسعار البتروكيماويات، نتيجة الزيادة الكبيرة في سعة العرض، ما أدى إلى انخفاض أسعار المنتجات وهوامش الربح في خطوط الإنتاج الرئيسة.

وقال البنيان، "رغم التأثير القوي لانخفاض أسعار البتروكيماويات على نتائج الشركة في الربع الثاني، إلا أن أداءنا التشغيلي لا يزال قوياً".

وأضاف، "تلقينا جميع الموافقات التنظيمية الخاصة بزيادة حصتنا في شركة الرازي، التي تُعد أكبر مجمع للميثانول في العالم، لتصل إلى 75 بالمئة، فضلاً عن تجديد شراكاتنا مع شركة الميثانول اليابانية - السعودية، لمدة 20 عاما أخرى".