ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

شركة "سابك" السعودية تكشف عن أرباحها

الأحد 28/يوليه/2019 - 10:01 م
شركة سابك السعودية تكشف عن أرباحها
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية العملاقة "سابك"، اليوم الأحد، عن أرباحها للربع الثاني من العام 2019؛ حيث بلغ إجمالي صافي الربح للربع الثاني 2.12 مليار ريال سعودي (565 مليون دولار أمريكي).

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن صافي الربح للشركة المتخصصة في قطاع البتروكيماويات، انخفض بنسبة 37.8 بالمئة، مقارنة بـ 3.41 مليار ريال سعودي تحققت في الربع المماثل من العام 2018.

وبلغ إجمالي المبيعات، في الربع المذكور 35.87 مليار ريال سعودي (9.65 مليار دولار)، بانخفاض قدره 17.12 بالمئة، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة "سابك"، والرئيس التنفيذي للشركة، يوسف البنيان، في مؤتمر صحفي وبحسب "واس"، بأن التباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، يأتي متزامناً مع انخفاض في أسعار البتروكيماويات، نتيجة الزيادة الكبيرة في سعة العرض، ما أدى إلى انخفاض أسعار المنتجات وهوامش الربح في خطوط الإنتاج الرئيسة.

وقال البنيان، "رغم التأثير القوي لانخفاض أسعار البتروكيماويات على نتائج الشركة في الربع الثاني، إلا أن أداءنا التشغيلي لا يزال قوياً".

وأضاف، "تلقينا جميع الموافقات التنظيمية الخاصة بزيادة حصتنا في شركة الرازي، التي تُعد أكبر مجمع للميثانول في العالم، لتصل إلى 75 بالمئة، فضلاً عن تجديد شراكاتنا مع شركة الميثانول اليابانية - السعودية، لمدة 20 عاما أخرى".

Advertisements
المزيد عن: شركة سابك السعودية الأرباح
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
ميلان - إيطاليا
0
x
21:00
0
بنفيكا - البرتغال
الدوري المصري
الأهلي
1
x
20:00
0
الزمالك
مباريات ودية
نابولي
3
x
18:00
0
ليفربول