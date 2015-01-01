عمرو أديب عن مباراة القمة: "نهاية بايخة للدوري".. ويوجه رسالة لمشجعي الأهلي

عقب الإعلامي عمرو أديب، على مباراة القمة بين فريقي "الأهلي والزمالك"، قائلا: ""مباراة باهتة، وتحس أنه ماتش أبيض وأسود".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه لا يجد مبرر ألا يؤدي لاعبي الزمالك بشكل جيد، مضيفًا: "شيىء غريب.. ونهاية بايخة للدوري"، معتبرًا أن هناك مشكلة في أداء الكرة المصرية.



