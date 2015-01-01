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من أجل زيدان.. ريال مدريد يقدم عرضا مجنونا من أجل الفوز بـ "بوجبا"

الأحد 28/يوليه/2019 - 08:53 م
من أجل زيدان.. ريال مدريد يقدم عرضا مجنونا من أجل الفوز بـ بوجبا
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علاء خليف
 
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كشفت تقارير صحفية أسبانية أن نادي ريال مدريد يجهز عرضًا جديدًا للتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن ريال مدريد يجهز عرضًا بقيمة 167 مليون يورو ، لضم بول بوجبا. 

وأكدت صحيفة "ذا ميرور" الإنجليزية أن ريال مدريد يسعي للتعاقد رسميًا مع "بول بوجبا" ولكن بعد التخلص من الويلزي جاريث بيل والذي تلقي عرضًا مؤخرًا من أحد أندية الصين، حيث أن رحيل الاخير سيوفر الأموال اللازمة لحسم صفقة نجم اليونايتد.

وأكدت الصحيفة الاسبانية أنه بمجرد رحيل جاريث بيل عن ريال مدريد، سوف يتقدم النادي بعرض بقيمة 167 مليون يورو لضم "بوجبا" ، ليكون بذلك أغلى لاعب في تاريخ ريال مدريد.
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