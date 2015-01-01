يلا شوت ZCS مشاهدة مباراة الزمالك والأهلي بث مباشر كورة ستار ماتش الاهلي yalla goal الزمالك on sport youtube

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك، في القمة 118 والمقامة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بالتعادل السلبي بدون أهداف.





بدأت المباراة عن طريق جس النبض بين الفريقين، في أول 5 دقائق في محاولة اكتشاف نقاط ضعف الفريقين.





وشهد اللقاء في بدايته توقف اللعب أكثر من من قبل الحكم المجري كاركو، بسبب أخطاء الفريقين.



