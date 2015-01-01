مؤسسة "القادة": نعمل مع أفضل شركات التدريب الموجودة في مصر لتأهيل الشباب

قال أحمد فتحي، المدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، إنهم يعملون على 3 برامج رئيسية؛ أول برنامج هو برنامج "القادة"، ويستهدف الشباب الذين لديهم إمكانية القيادة.





وأضاف "فتحي"، خلال حواره مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأحد، أنهم يعملون مع شركة لاكتشاف المواهب لتنمية الشباب، لافتًا إلى أن الدورات التدريبية لـ كل شاب تختلف عن الآخر باختلاف إمكانياته وقدراته.



