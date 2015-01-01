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علي لطفي يجري إحماءات بعد سقوط الشناوي على أرض الملعب

الأحد 28/يوليه/2019 - 08:39 م
علي لطفي يجري إحماءات بعد سقوط الشناوي على أرض الملعب
علي لطفي
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محمد الصو
 
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بدأ علي لطفي حارس مرمى الأهلي، في إجراء العمليات الإحمائية، على هامش مباراة الفريق أمام الزمالك، بالدوري العام.


جاء إحماء لطفي، بعد أوامر الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، بعد شكوى من محمد الشناوي وسقوطه على أرض الملعب، قبل أن يستأنف مشاركته.


ويسيطر التعادل السلبي، على نتيجة المباراة بعد مرور 30 دقيقة بالمباراة المقامة على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الأخيرة بالدوري الممتاز.

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