محمد صلاح يهنئ منتخب اليد للشباب ببرونزية المونديال

حرص محمد صلاح نجمنا المصري المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي على تهنئة منتخب منتخب مصر لكرة اليد للشباب والذي توج ببرونزية بطولة العالم للشباب والتي أقيمت في إسبانيا.





وكتب صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ألف مبروك لمنتخب مصر لكرة اليد. انجاز كبير ومعتاد من كرة اليد المصرية بالتوفيق دائما".





ونجح منتخب مصر تحت قيادة مدربه طارق محروس في تحقيق الفوز على البرتغال بنتيجة 37-27، ليحصد برونزية مونديال اليد للشباب، في حين توجت فرنسا باللقب.



