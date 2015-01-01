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خالد أبو بكر: معدلات البطالة في مصر أقل مما تعلنه الحكومة لهذا السبب

الأحد 28/يوليه/2019 - 08:38 م
خالد أبو بكر: معدلات البطالة في مصر أقل مما تعلنه الحكومة لهذا السبب
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هدى عبدالرازق
 
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قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن مؤشرات الاقتصاد المصري تتحسن بشكل كبير، متوقعًا أن نسب البطالة في مصر أقل مما تعلنه الحكومة، حيث أن هناك شباب يعملون في أماكن غير مسجلة.

وأشار "أبو بكر"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أنه يتم حاليا دراسة تصنيع الأتوبيسات الكهربائية في مصر، مؤكدًا أن الصناعة في مصر تتطور بشكل جيد، منوها بأنه كان ينقص مصر الرقابة الحثيثة.

ولفت إلى أن الرئيس لن يحل كل المشكلات، ولابد أن يكون للمديرين ورؤساء الهيئات دور كبير في حل ما يعرض عليهم من مشكلات.
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