رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: بدء مراجعة أوراق المواد المطعون عليها

قال الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن عدد المواد المطعون عليها بلغ ٢٨١٥٠، وقد بلغ عدد الطلاب الذين تعرفوا على أوراق إجابتهم بالإدارات التعليمية ٨١٤٠ طالبًا، وتصدرت الشرقية قائمة الأعلى عددًا في الطعون حيث بلغت الطعون فيها عدد ٥٨٠٠ طعن، يليها الدقهلية ٣٥٣٤طعنًا، يليها كفر الشيخ ٢٨٨٥طعنًا، ويليها البحيرة ٢٦٤٠طعنًا، ويليها الغربية ٢٥٤٣طعنًا، والمناطق الأقل طعنًا هي شمال وجنوب سيناء وبور سعيد والبحر الأحمر ومطروح والسويس والوادي الجديد .





وأوضح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أنه بدأت أعمال مراجعة الأوراق المطعون عليها أمس السبت، وسارت في هدوء تام، وسبق هذا العمل اجتماعًا موسعًا مع السادة المستشارين والموجهين المرشحين لهذه المهمة، وتم مراجعة ومناقشة التعليمات القانونية لعملية التصحيح، وتم التشديد على الالتزام بالتعليمات والالتزام بالوقت المخصص للعمل، والانتظام في المواعيد وعدم التسرع في مراجعة الأوراق والحفاظ على سرية العمل، ووضع مصلحة الطالب وإعطائه حقه نصب الأعين.





وأكد أنه تم اختيار المستشارين والموجهين بعناية فائقة من قبل فضيلة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، حيث لم يكتف بمستشاري القطاع فقط بل حرص على مساهمة أفضل وأمهر العناصر من الموجهين من خارج القاهرة، وعملًا على راحتهم فقد تم توفير الإقامة والإعاشةالمريحة داخل القاهرة، لتأدية أعمالهم في حالة طيبة تنعكس بالإيجاب على مصلحة الطالب.





من جانبه قال الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية، أنه قد تم تصحيح عدد ١٩٢٦ ورقةً من المطعون عليها من المواد العلمية والأدبية، مبينًا أنه مازالت منظومة الطعون تعمل من خلال ١٩٨ إدارة تعليمية بكل جدية ونشاط، ومازالت تقارير الطلاب تصل إلى مقر الكنترول بانتظام مما يعمل على سرعة ودقة الأداء من خلال الكوادر البشرية، التي تواصل الليل بالنهار لنجاح المنظومة، التي هدفها راحة الطلاب وأولياء أمورهم، موضحًا أن هذه المنظومة قد بدأها فضيلة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر.



