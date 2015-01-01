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القناة يستأنف تدريياته استعدادا لودية بلدية الإسماعيلية

الأحد 28/يوليه/2019 - 08:34 م
القناة يستأنف تدريياته استعدادا لودية بلدية الإسماعيلية
القناة
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شيماء أمين
 
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استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة تدريباته استعدادا للموسم الجديد من دوري القسم الثاني، تحت قيادة حمزة الحمل وجهازه المعاون.


وظهر بتدريبات القناة اليوم احدث الصفقات المنضمة لاعب خط الدفاع عبد الحميد سامي والذي دعم القناة به صفوفه استعداد لخوض معركة المنافسة علي الصعود للدوري الممتاز للموسم الجديد .


واشتمل التدريب علي بعض المحطات البدنية وأعقبها جمل وخطط فنية شارك في تنفيذها، الجمل مع اللاعبين داخل الملعب، بينما خاض حراس المرمي تدريبات شاقة تحت قيادة مدرب حراس المرمي محمد نسيم.


ويستعد القناة لخوض لقاء ودي امام بلدية الإسماعيلية، يفام فيةالرابعة من عصر الإثنين بقيادة ابن القناة الأسبق حسين عبد المنعم.

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