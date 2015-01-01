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معلومات الوزراء يهنئ منتخب مصر لكرة اليد لفوزه ببرونزية بطولة العالم

الأحد 28/يوليه/2019 - 08:34 م
معلومات الوزراء يهنئ منتخب مصر لكرة اليد لفوزه ببرونزية بطولة العالم
مجلس الوزراء - صورة أرشيفية
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يحي حلمي
 
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هنأ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء منتخب مصر لكرة اليد بعد فوزه ببرونزية بطولة كأس العالم لكرة اليد للشباب التي أقيمت في أسبانيا.

وقال المركز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك،: "مبروك لمنتخب كرة اليد "شباب" الفوز ببرونزية بطولة كأس العالم لكرة اليد للشباب بإسبانيا".

وكان قد حقق المنتخب المصري للشباب لكرة اليد، الميدالية البرونزية والمركز الثالث فى بطولة كأس العالم المقام حاليا فى إسبانيا، عقب تفوقه على المنتخب البرتغالي بنتيجة 37 /27 .
معلومات الوزراء يهنئ منتخب مصر لكرة اليد لفوزه ببرونزية بطولة العالم
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