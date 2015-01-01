ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أحمد موسى: السعودية رحلت حجاج نظرا لعدم وجود تأشيرة

الأحد 28/يوليه/2019 - 08:33 م
أحمد موسى: السعودية رحلت حجاج نظرا لعدم وجود تأشيرة
Advertisements
طباعة
داليا الحسين
 
Advertisements
أكد الإعلامي أحمد موسى، على ضرورة حصول الحجاج على تأشيرة من سفارة المملكة العربية السعودية لتأدية مناسك الحج، مشيًرا إلى أن السعودية أعدت ضوابط مشددة للقادمين إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج.

وأضاف"موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن السعودية منعت تأشيرات الزيارات للحفاظ على ضيوف الرحمن.

وأشار الإعلامي إلى أن المملكة رحلت حجاج نظرا لعدم وجود تأشيرة، لافتًا إلى أن أسعار الحج مرتفعة للغاية، معلقا: " في حجاج بيطلبه مكان معين وطلبات وخدمات معينة ".
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
ميلان - إيطاليا
-
x
21:00
-
بنفيكا - البرتغال
الدوري المصري
الأهلي
0
x
20:00
0
الزمالك
مباريات ودية
نابولي
3
x
18:00
0
ليفربول