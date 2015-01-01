أحمد موسى: السعودية رحلت حجاج نظرا لعدم وجود تأشيرة
الأحد 28/يوليه/2019 - 08:33 م
داليا الحسين
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أكد الإعلامي أحمد موسى، على ضرورة حصول الحجاج على تأشيرة من سفارة المملكة العربية السعودية لتأدية مناسك الحج، مشيًرا إلى أن السعودية أعدت ضوابط مشددة للقادمين إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج.
وأضاف"موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن السعودية منعت تأشيرات الزيارات للحفاظ على ضيوف الرحمن.
وأشار الإعلامي إلى أن المملكة رحلت حجاج نظرا لعدم وجود تأشيرة، لافتًا إلى أن أسعار الحج مرتفعة للغاية، معلقا: " في حجاج بيطلبه مكان معين وطلبات وخدمات معينة ".
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