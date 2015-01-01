أحمد موسى: السعودية رحلت حجاج نظرا لعدم وجود تأشيرة

أكد الإعلامي أحمد موسى، على ضرورة حصول الحجاج على تأشيرة من سفارة المملكة العربية السعودية لتأدية مناسك الحج، مشيًرا إلى أن السعودية أعدت ضوابط مشددة للقادمين إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج.





وأضاف"موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن السعودية منعت تأشيرات الزيارات للحفاظ على ضيوف الرحمن.



