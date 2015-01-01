فيصل بن خالد: خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم, الخدمات الصحية المقدمة للحجاج في منفذ جديدة عرعر.

واستهل سموه الجولة بزيارة المستشفى الموسمي - سعة 50 سريرًا - , مستمعًا إلى إيجاز عن سير العمل والخدمات التي يقدمها المستشفى لضيوف الرحمن, حيث استقبلت العيادات الصحية بمنفذ جديدة عرعر 2246 مراجعًا من حجاج بيت الله الحرام القادمين من دولة العراق الشقيقة.

وزار الأمير فيصل بن خالد بن سلطان خلال الجولة حاج عراقي منوم في مستشفى منفذ جديدة عرعر, واطمئن على صحته ووجه بتقديم الرعاية الطبية الكاملة له، سائلًا الله له الشفاء العاجل وأن يمُنّ عليه بالصحة والعافية.

وقال سموه : "إن خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة للجميع، إذ تشرفت هذه البلاد ولله الحمد بخدمة الحجاج والزائرين وقاصدي بيت الله الحرام انطلاقًا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -".