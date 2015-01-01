ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ليفربول يتلقى خسارة قاسية أمام نابولي ودياً

الأحد 28/يوليه/2019 - 08:25 م
ليفربول يتلقى خسارة قاسية أمام نابولي ودياً
ليفربول ونابولي
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements
تلقى ليفربول الانجليزي هزيمة  قاسية أمام نابولي الايطالي على ملعب "موراي فيلد" في اسكتلندا، مساء الأحد ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد.


ووقد فاز نابولي على نظيره ليفربول بنتيجة 3/0 وأحرز لورينزو إنسيني (17) وأركاديوش ميليك (28) وأمين يونس (52) أهداف نابولي.

وقدم الريدز أداءً ضعيف، لا سيما من الناحية الدفاعية رغم مشاركة الثنائي الهولندي فيرجيل فان دايك والكاميروني جويل ماتيب في التشكيل الأساسي.

ونابولي، أظهرقدراته في الرتدات السريعة تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مستغلا بطء لاعبي ليفربول في العودة إلى الخلف.

وافتقد ليفربول في المباراة للنجم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والحارس البرازيلي أليسون بيكر ومواطنه المهاجم روبرتو فرمينو لعدم انتهاء إجازاتهم بعد.

وسيخوض الفريق الإنجليزي آخر مباراة ودية له مساء الأربعاء أمام ليون، قبل لقاء مانشستر سيتي على درع المجتمع الإنجليزي الأسبوع المقبل.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
ميلان - إيطاليا
-
x
21:00
-
بنفيكا - البرتغال
الدوري المصري
الأهلي
0
x
20:00
0
الزمالك
مباريات ودية
نابولي
3
x
18:00
0
ليفربول