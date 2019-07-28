كورة لايف الجديد يوتيوب alhly مشاهدة مباراة الاهلى والزمالك بث مباشر كورة ستار kora goal رابط ماتش الاهلي plus

في موقعة نارية يترقب عشاق كرة القدم العربية كلاسيكو مصري قوي يجمع بين الأهلي والزمالك في الثامنة مساء اليوم الأحد على استاد برج العرب يوم الأحد 28 يوليو 2019،وذلك في في إطار الجولة الـ 34 والأخيرة في الدوري المصري الممتاز 2018-2019 مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم الأحد 28-7-2019 live

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نجح الشياطين الحُمر رسميا، في حسم لقب بطولة الدوري، للمرة الرابعة على التوالي، والـ41 في تاريخه، عقب فوزه على ضيفه المقاولون العرب (3-1)، وحافظ الاهلي على فارق النقاط الخمس الذي يفصله عن ملاحقه الزمالك، ليصل للنقطة رقم 77، فبعد أن خاض المارد الأحمر 33 مباراة، استطاع أن يحق الانتصار في 24 مباراة، وتعادل في خمس وهُزم فى أربع مبارايات ليتوج رسميًا بلقب الدوري قبل خوض لقاء القمة 118.

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والأهلي اليوم:

يدخل الزمالك هذا اللقاء وهو قادم من إنتصار على الإسماعيلي بنتيجة 3-1، وذلك في إطار المباريات المؤجلة من الجولة الـ27 في الدوري المصري الممتاز، وبهذا الإنتصار يصل الفارس الأبيض للنقطة 72 متفوقًا على بيراميدز بفارق نقطتين، ليضمن المشاركة رسميًا فى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة المقبلة، فحتى الآن خاض أبناء القلعة البيضاء 33 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في تسع، وتلقى ثلاث هزائم.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة:

من المنتظر أن تنطلق مواجهة الأهلي والزمالك في الثامنة مساءا اليوم الأحد الموافق 28 يوليو 2019 وسيتم نقل المباراة عبر قناة النيل للرياضة وأون سبورت في بث حي ومباشر بدون تقطيع وسيقود تشكيل الأهلي رمضان صبحي وحسين الشحات بينما يقود طارق حامد وفرجاني ساسي تشكيل الزمالك.







