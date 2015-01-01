بعد إثارتها الجدل.. أول تعليق من "صحة البرلمان" على تصريحات "زايد" حول الصيادلة

علقت النائبة إيناس عبدالحليم، وكيلة لجنة الصحة، بمجلس النواب على تصريح الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، خلال زيارتها لمستشفيات منظومة التأمين الصحي بمحافظة بورسعيد، والتي صرحت بقولها: "غياب ممرضة واحدة يكون مؤثر، بينما غياب ١٠٠ صيدلي لن تشعر به".





وقالت "عبدالحليم" في تصريح خاص لبوابة الفجر، إن وجهة نظر وزيرة الصحة من الممكن تقبلها، لأنها تتحدث من منطلق إن غياب ممرضة في نبطشية في المستشفى من الممكن أن يحدث مشكلة، متابعة: لأن لو غابت مين هيشيل المريض، وقد يكون تشبيه من الوزيرة بأن غياب ممرضة قد يحدث شلل في القسم بالمستشفى على عكس الصيدلية بيكون بها أكثر من صيدلي، فغياب صيدلي واحد لن يؤثر على خلاف غياب ممرضة سيحدث مشكلة كبيرة جدا".





وعن بيان نقابة الصيادلة التي أعلنت فيه رفضها واستياءها الشديد من تصريحات الوزيرة، أكدت وكيلة لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه لا يمكن لأحد أن ينكر أو يهمش دور الصيادلة الكبير في المجتمع، لأننا نثق كامل الثقة بأن الصيادلة يؤدون دورهم على أكمل وجه.









وأعلنت نقابة الصيادلة، رفضها واستيائها الشديد من تصريحات وزيرة الصحة خلال زيارتها لمستشفيات بورسعيد لمتابعة منظومة التأمين الصحي، والتي قالت فيها إن "غياب 100 صيدلي لا يشعرها بأزمة، بينما غياب ممرضة واحدة مؤثر".









وعبرت نقابة الصيادلة عن غضبها من تصريحات الوزيرة، مشيرة إلى إصرار الوزيرة على تهميش دور الصيادلة في المنظومة الصحية، رغم أن للصيادلة دور رئيسي لا غنى عنه في المنظومة الصحية، كما أن للصيادلة دور بارز لا يمكن إنكاره في إقرار منظومة التأمين الصحي الشامل ونجاح الحملة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة"، وعملوا بها لأكثر من 15 ساعة يوميًا.









وقالت النقابة في بيان اليوم الأحد، إن "هذه ليست المرة الأولى التي تصدر تصريحات من وزيرة الصحة تقلل فيها من شأن الصيادلة في مصر".





وطالبت النقابة، المسئولين بالتدخل للحفاظ على سمعة الصيدلي المصري، والحفاظ على مهنة صدرت للعالم العربى والشرق الأوسط صيادلة متميزين فى كافة المجالات.



