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بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الإثنين

الأحد 28/يوليه/2019 - 08:23 م
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الإثنين
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أمنية فوزي
 
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الإثنين، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وحذر "البيان"، من انخفاض الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، ومن ظهور السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، موضحًا أن الرياح معتدلة.
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الإثنين
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