له 5 أنواع .. ماهي طرق الوقاية من التهاب الكبد الوبائي؟

تحتفل منظمة الصحة العالمية اليوم 28 يوليو، باليوم العالمي لالتهاب الكبد الوبائي، والذي يهدف إلى زيادة ورفع التوعية بالتهاب الكبد الوبائي باء والتهاب الكبد الوبائي سي، بالإضافة إلى تشجيع ودعم عمليات الوقاية، التشخيص والعلاج، حيث يأتي الاحتفال هذا العام 2019 تحت شعار "الاستثمار في القضاء على التهاب الكبد".

طرق العدوي

يوجد خمسة أنواع لالتهاب الكبد الوبائي لنوع الفيروس المسؤول عن الإصابة به إلى خمسة أنواع هي: أ، ب، ج، د، هـ، وينتقل كل نوعٍ منها بطريقةٍ معينة، تُعد الإصابة بفيروس د أمراً نادر الحدوث فلا يُصيب الأشخاص إلا في حال معاناتهم من التهاب الكبد الفيروسي الناتج عن الإصابة بفيروس ب من قبل.

ينتقل الفيروس المُسبّب لالتهاب الكبد الوبائي( أ، ه) عن طريق تناول طعام أو ماء ملوّث بفضلات شخص مُصابٍ بهده الفيروسات، أمّا فيروس ب و فيروس ج فإنّهما ينتقلان من خلال وصول سوائل جسم المصاب إلى الآخرين.

عدد المرضى

يشكو من المرض 200 مليون شخص في العالم؛ وهو السبب الرئيسي لتليّف الكبد وسرطان الكبد. وفي السعودية، يعاني نحو مئة ألف شخص من التهاب الكبد الوبائي المزمن "سي".

يؤثر التهاب الكبد الفيروسي (B) و (C) على 325 مليون شخص في جميع أنحاء العالم مما يسبب 1.4 مليون حالة وفاة كل عام.

طرق الوقاية

يمكن إجمال الوقاية في الحفاظ على النظافة هي سر الوقاية من الإصابة بفيروس أ - هـ، فإنّه يُنصح بالقيام بما يلي: تجنب تناول الطعام المُباع في الشوارع واللحم والسمك غير المطبوخ ومنتجات الألبان.

تجنب تناول المشروبات المحتوية على مكعبات الثلج، والحرص على شرب الماء المُعبّأ واستعماله كذلك لتفريش الأسنان، وغسل الفواكه والخضار به، وفي حال عدم توفر هذا الماء، يمكن غلي مياه الصنبور لدقيقة واحدة على الأقل.

تعد أهم الطرق الوقاية من العدوي :تجنب مشاركة شفرات ومعدات الحلاقة وفراشي الأسنان مع الآخرين، وتجنب استخدام إبر دواء مُستخدمة من قبل شخصٍ آخر، واستخدام عازل ذكري عند الاتصال الجنسي، وتجنب لمس دم الآخرين.

غسل اليدين جيّداً بعد الخروج من المرحاض، وبعد تغيير حفاظات الأطفال، وقبل تناول الطعام أو تحضيره.

اللقاحات

هناك لقاحات الكبد الوبائي هناك لُقاحات فعّالة تحمي من الإصابة بفيروس أ - ب : لقاح فيروس (أ) يُعطى لقاح فيروس أ على جرعتين أو ثلاث جرعات للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين سنة إلى 18 سنة، يقي لقاح فيروس ب من الإصابة بالمرض لمدة 15 سنة أو أكثر، وللحصول على حماية تامّة لا بد من إعطاء ثلاث جرعات خلال مدةٍ تُقدّر باثني عشر شهراً،

ويجب إعطاء اللقاحات في الحالات الآتية: إصابة الشريك بالتهاب الكبد الوبائي ب. المصابون بأمراض منقولة جنسياً، والعيش مع أشخاص مصابين بالتهاب الكبد الوبائي ب، والمسافرون إلى مناطق معروفة بتفشي التهاب الكبد الوبائي ب

أعراض الإصابة

وفي بعض الأحيان، قد لا تظهر أيّ أعراض، فإنّها غالباً ما تكون مشابهة لأعراض الإنفلونزا مثل الحمى والشعور بالضعف والام العظام في الجسم، وتبدأ الاعراض بعد مرور ما يُقارب 15 إلى 180 يوماً من لحظة الإصابة بالفيروس.

تشمل الأعراض: الإسهال والاستفراغ، الشعور بالتعب والإعياء العام، و فقدان الشهية و تغير في لون البول والبراز فيصبح البول داكناً بصورة ملحوظة والبراز يبدو شاحباً، والشعور بالام في البطن وفقدان الوزن دون سبب واضح، إصفرار الجلد: والعينين وظهور علامات التعب والإرهاق على المصاب .

المضاعفات

يمكن للإصابة بعدوى فيروس التهاب الكبد ب (HBV) المزمن أن تؤدي إلى الإصابة بمضاعفات خطيرة، مثل:تندب الكبد (تليف الكبد)، يعتبر الفشل الكلوي الحاد حالة تتوقف فيها وظائف الكبد الحيوية. وعندما يحدث ذلك، يعد إجراء زرع الكبد ضروريًا للبقاء على قيد الحياة

ويمكن أن يؤدي الالتهاب المصاحب لعدوى التهاب الكبد ب إلى تندب كبدي واسع النطاق (تليف الكبد)، مما قد يضعف قدرة الكبد على أداء وظائفه،و يعاني الأشخاص بالتهاب الكبد ب المزمن بارتفاع خطر إصابتهم بسرطان الكبد.

قد يصاب الأشخاص الذين يعانون التهاب الكبد بي المزمن بأمراض الكلى أو التهاب الأوعية الدموية.