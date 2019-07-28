كورة لايف AHLY مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط الاهلي والزمالك KORAONLINE

شاهد بث مباشر KORA ONLINE مباراة الديربي بين الأهلي والزمالك مساء اليوم الأحد 28-7-2019، شاهد الآن مباراة القمة 118 بين الأهلي والزمالك على YALLA SHOOT PLUS، حيث يسدل الستار على بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم (2018-2019) بمواجهة مصيرية ستجمع بين الأهلي والزمالك في ختام البطولة المحلية، والتي توج المارد الأحمر بلقبعا للمرة 41 في تاريخه، شاهد لايف مباراة القمة على كورة لايف بدون تقطيع.

بث مباشر – مباراة الأهلي والزمالك KORA TODAY، من المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني – رامي ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي – عمرو السولية – وليد سليمان – رمضان صبحي – حسين الشحات

خط الهجوم : وليد أزارو.

كورة ستار – بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك YALLA LIVE، من المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي : عماد السيد

خط الدفاع : محمود علاء – محمد عبد الغني – حمدي النقاز – عبد الله جمعه

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد ابراهيم – أحمد سيد زيزو – ابراهيم حسن

خط الهجوم : عمر السعيد





تنطلق مباراة الزمالك ضد الأهلي في ختام الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، اليوم الأحد 28 يوليو لعام 2019، وستكون المباراة متاحة عبر قنوات ON SPORT، NILE SPORT، TIME SPORT، كما يمكنكم مشاهدة بث مباشر لقاء القمة 118 على KORA GOAL أو من خلال روابط البث عبر موقعنا.







