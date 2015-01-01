مقادير سمبوسة بالخضار والكاري

- دقيق : 3 اكواب (مقادير العجينة)

- الزيت النباتي : 3 ملاعق كبيرة (مقادير العجينة)

- الماء : كوب ونصف (مقادير العجينة)

- البطاطس : 1 حبة (متوسطة الحجم، مقطعة إلى مكعبات صغيرة ومنقوعة في ماء بارد، للحشوة)

- الجزر : 1 حبة (متوسط الحجم، مقطع إلى مكعبات صغيرة، للحشوة)

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة (للحشوة)

- البازلاء : نصف كوب (مجمدة، للحشوة)

- الكاري : نصف ملعقة صغيرة (للحشوة)

- ملح : حسب الرغبة (للحشوة)

- فلفل أسود : حسب الرغبة (للحشوة)

- الثوم : فص (مهروس، للحشوة)

- الزنجبيل : نصف ملعقة صغيرة (طازج مبشور، للحشوة)

- بهارات الجرام ماسالا : ربع ملعقة صغيرة (للحشوة)

- بابريكا : ربع ملعقة صغيرة (للحشوة)





طريقة تحضير سمبوسة بالخضار والكاري

1. تخلط جميع مكونات العجين ففي وعاء نضيف الزيت النباتي فوق الدقيق ونعجن بالماء، وتخلط جيداً حتى تصبح عجينة ملساء ثم تترك جانباً لمدة 15 دقيقة.





2. في قدر على النار يُسخن الزيت ثم يضاف الثوم والزنجبيل ثم مكعبات البطاطس والجزر مع التقليب على نار هادئة لمدة 10 دقائق يُضاف الكاري والبابريكا والبهارات الهندية.





3. توضع البازلاء في ماء ساخن على النار لمدة 5 دقائق ثم تصفى وتضاف للبطاطس والجزر.





4. تؤخذ كرة صغيرة من العجين وتفرد جيداً ثم تُحشى بمقدار ملعقة صغيرة من الحشو وتقفل على الأطراف جيداً ثم تقلى في زيت ساخن غزير.



