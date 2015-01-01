طريقة تحضير كيكة الزبادي بجوز الهند

مقادير كيك الزبادي بجوز الهند

- طحين : 2 كوب

- جوز الهند : كوب

- البيض : 3 حبات

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- بيكنج صودا : ربع ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- سكر : كوب

- الزيت النباتي : نصف كوب

- لبن زبادي : ثلاث أرباع الكوب

- حليب : ربع كوب





طريقة تحضير كيك الزبادي بجوز الهند





1. سخني الفرن على حرارة 180 درجة.





2. ادهني قالب الكيك بالزبدة ورشة طحين.





3. اخلطي اللبن الزبادي مع الحليب.





4. اخفقي البيض مع السكر والفانيلا والزيت بالخفاقة الكهربائية حتى يصبح المزيج كريمي وهش.





5. اخلطي الطحين مع البيكنج باودر والبيكنج صودا والملح في وعاء.





6.أضيفي مزيج الطحين لخليط البيض والزيت والسكر بالتناوب مع خليط الزبادي مع الاستمرار بالخلط.





7. أضيفي جوز الهند واخلطي.





8. صبي المزيج في قالب الكيك المجهز وأدخليه الفرن لمدة 45 دقيقة أو حتى ينضج الكيك.





9. أخرجي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد مدة 10 دقائق.





10. انقلي الكيك لطبق التقديم وانثري القليل من جوز الهند فوق الكيك وقطعيه وقدميه دافئاً أو بارداً حسب الرغبة.