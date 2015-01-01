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مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام الأهلي.. مشاهدة مباراة القمة بث مباشر

الأحد 28/يوليه/2019 - 07:16 م
مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام الأهلي.. مشاهدة مباراة القمة بث مباشر
الزمالك
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هاني عصام
 
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اعلن خالد جلال المدير الفني لللزمالك تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة الأهلي بعد قليل في الجولة الأخيرة للدوري العام على استاد برج العرب.

وجاء كالتالي:
 
حراسة المرمى: عماد السيد

في خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة

في خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد إبراهيم وأحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن 

في خط الهجوم: عمر السعيد

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