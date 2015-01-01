مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام الأهلي.. مشاهدة مباراة القمة بث مباشر
الأحد 28/يوليه/2019 - 07:16 م
هاني عصام
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اعلن خالد جلال المدير الفني لللزمالك تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة الأهلي بعد قليل في الجولة الأخيرة للدوري العام على استاد برج العرب.
وجاء كالتالي:
حراسة المرمى: عماد السيد
في خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة
في خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد إبراهيم وأحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن
في خط الهجوم: عمر السعيد
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