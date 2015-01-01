مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام الأهلي.. مشاهدة مباراة القمة بث مباشر

اعلن خالد جلال المدير الفني لللزمالك تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة الأهلي بعد قليل في الجولة الأخيرة للدوري العام على استاد برج العرب.





وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: عماد السيد





في خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة





في خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد إبراهيم وأحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن





في خط الهجوم: عمر السعيد



