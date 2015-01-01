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لافتات الترحيب بالحجاج القطريين تفضح نظام "الحمدين"

الأحد 28/يوليه/2019 - 07:10 م
لافتات الترحيب بالحجاج القطريين تفضح نظام الحمدين
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وكالات
 
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ظهرت لافتات الترحيب في مخيم الحجاج القطريين، التابع لمؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا، وهو ما يحدث في كل موسم حج.

وتثبت المملكة ترحيبها التام بكافة ضيوف الرحمن دون النظر إلى مواقف بلدانهم أو مواقفهم السياسية من بعض القضايا، من ذلك تجهيز المخيمات التي خصصتها وزارة الحج والعمرة للحجاج القطريين الراغبين في أداء مناسك حج هذا العام.

وجاء ذلك في الوقت الذي يحرص فيه تنظيم الحمدين على التعنت ضد الراغبين في الحج من المواطنين القطريين، وذلك بحجب الروابط الإلكترونية في بلاده، التي خصصتها وزارة الحج والعمرة السعودية لتسجيل الحجاج.

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المزيد عن: لافتات تنظيم الحمدين الحجاج القطريين الترحيب
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