دكة بدلاء نارية للأهلي أمام الزمالك

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دكة بدلاء فريقه أمام الزمالك في القمة 118، والتي ستقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة الأخيرة لبطولة الدوري الممتاز.





وضمت دكة بدلاء الأهلي كلا من :-





علي لطفي – ياسر إبراهيم – صالح جمعة – مروان محسن – أحمد فتحي – حسام عاشور – جونيور أجاي.





فيما تم استبعاد كلا من مصطفى شوبير وأحمد طارق سليمان وأحمد الشيخ ومحمد نجيب وباسم علي وهشام محمد وجيرالدو وناصر ماهر.



