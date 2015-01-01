على غرار النجمات.. مكياج لبناني لإطلالة مشرقة

أجمل مكياج عيون لبناني، من النجمات اللبنانيات حيث يمنحك طلة جذابة مفعمة بالأنوثة، وفي ما يلي، سنقدم لك أجمل مكياج عيون لبناني على طريقة النجمات اللبنانيات.





سيرين عبد النور

إن كنت من محبات مكياج العيون اللبناني الناعم، فأتقنيه على طريقة النجمة سيرين عبد النور، والذي يعتمد بشكل أساسي على الكحل الأسود وظلال العيون الداكنة، بحيث تقومين أولاً بتطبيق ظلال العيون البنية على كامل الجفن العلوي المتحرك، وبواسطة الظل نفسه ارسمي خطاً رفيعاً تحت الرموش السفلية. من ثم، طبقي ظل العين البرونزي الفاتح تحت عظمة الحاجب عند جوف العين، بعدها حددي داخل العين بالكحل الأسود، وارسمي خطاً رفيعاً فوق الرموش العلوية، ثم ضعي الماسكرا أو الرموش الاصطناعية.





نانسي عجرم

إذا كنت من محبات مكياج العيون اللبناني بالألوان الترابية، استوحيه من النجمة نانسي عجرم، بحيث تطبقين ظل العين باللون البرونزي الناعم على كامل الجفن العلوي، من ثم تضعين ظل العين الذهبي على زاوية العين الداخلية، واحرصي على دمج الظلال بطريقة متقنة للحصول على مكياج عيون متكامل. بعدها، ارسمي بالأيلاينر خطاً رفيعاً على كامل الجفن السفلي، على أن يكون ممتداً الى الزاوية الخارجية للجفن العلوي. كذلك، اعملي على تكثيف رموشك وجعلها أكثر طولاً وجمالاً، من خلال استخدام الماسكرا أو الرموش الاصطناعية.





نادين نجيم

أما إذا كنت من محبات مكياج العيون اللبناني بالألوان النيود، فاعتمديه بأسلوب النجمة نادين نجيم، بحيث تقومين في البداية بتطبيق ظل العين البيج العاجي على كامل الجفن العلوي، من ثم تطبقين ظل العين باللون المعدني اللامع على مدمع العين. وبالأيلاينر الأسود، حددي الرموش العلوية، ومديه من مدمع العين وحتى زاوية العين الخارجية. كذلك، استخدمي الرموش الاصطناعية الطويلة جداً التي ستمنحك إطلالة ساحرة.