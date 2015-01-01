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عاجل.. لاسارتي يعلن تشكيل الأهلي لموقعة الزمالك.. مشاهدة ماتش الاهلي والزمالك بث مباشر plus

الأحد 28/يوليه/2019 - 07:24 م
عاجل.. لاسارتي يعلن تشكيل الأهلي لموقعة الزمالك.. مشاهدة ماتش الاهلي والزمالك بث مباشر plus
الاهلي
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علي نبوي
 
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أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك بعد قليل، في القمة 118 والمقامة على ستاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة الأخيرة لبطولة الدوري الممتاز.

وضم تشكيل الأهلي كلا من :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني – رامي ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي – عمرو السولية – وليد سليمان – رمضان صبحي – حسين الشحات

خط الهجوم : وليد أزارو.


مشاهدة مباراة الزمالك والأهلي بث مباشر الآن :-

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