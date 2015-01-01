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ووصول أحمد الفيشاوي وسمية الألفي لتلقى العزاء في والده (صور)

الأحد 28/يوليه/2019 - 06:58 م
ووصول أحمد الفيشاوي وسمية الألفي لتلقى العزاء في والده (صور)
عزاء فاروق الفيشاوي
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يارا أحمد - تصوير: احمد علي - مصطفى الديب
 
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رصدت عدسة "الفجر الفني" الصور الأولى من عزاء الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، وذلك بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

حيث وصل الآن نجله احمد الفيشاوي، بالاضافة لزوجته والفنانة سمية الألفي طليقة الفنان الراحل. 

يذكر ان قد توفي الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، عن عمر يناهز ٦٧ عاما بعد صراع طويل مع مرض السرطان.
ووصول أحمد الفيشاوي وسمية الألفي لتلقى العزاء في والده (صور)
ووصول أحمد الفيشاوي وسمية الألفي لتلقى العزاء في والده (صور)
ووصول أحمد الفيشاوي وسمية الألفي لتلقى العزاء في والده (صور)
ووصول أحمد الفيشاوي وسمية الألفي لتلقى العزاء في والده (صور)
ووصول أحمد الفيشاوي وسمية الألفي لتلقى العزاء في والده (صور)
ووصول أحمد الفيشاوي وسمية الألفي لتلقى العزاء في والده (صور)
ووصول أحمد الفيشاوي وسمية الألفي لتلقى العزاء في والده (صور)
ووصول أحمد الفيشاوي وسمية الألفي لتلقى العزاء في والده (صور)
ووصول أحمد الفيشاوي وسمية الألفي لتلقى العزاء في والده (صور)
ووصول أحمد الفيشاوي وسمية الألفي لتلقى العزاء في والده (صور)
ووصول أحمد الفيشاوي وسمية الألفي لتلقى العزاء في والده (صور)
ووصول أحمد الفيشاوي وسمية الألفي لتلقى العزاء في والده (صور)
ووصول أحمد الفيشاوي وسمية الألفي لتلقى العزاء في والده (صور)
ووصول أحمد الفيشاوي وسمية الألفي لتلقى العزاء في والده (صور)
ووصول أحمد الفيشاوي وسمية الألفي لتلقى العزاء في والده (صور)
ووصول أحمد الفيشاوي وسمية الألفي لتلقى العزاء في والده (صور)
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