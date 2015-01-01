خادم الحرمين يقبل يد الأمير بندر ويزوره في مرضه (صور)

رحل صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز، عن عالمنا، اليوم الأحد، وهو الابن العاشر من أبناء الملك المؤسس من الذكور.

ولم يشغل مناصب رسمية في الدولة منذ تأسيسها، كما يمثله ابنه الأمير فيصل في هيئة البيعة.

وترصد صحيفة "صدى" مجموعة من الصور النادرة للأمير بندر بن عبدالعزيز وعلاقته بأخيه الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله".

وأظهرت صورتين العلاقة الودية بين الأمير وخادم الحرمين، إذ ظهر الملك سلمان وهو يقبل يد الأمير بندر، وكذلك وهو يزوره أثناء مرضه.

كما أظهرت مجموعة من الصور وجوده مع الملك سعود، الملك خالد، الأمير منصور، الملك فهد، الملك عبدالله، سنة 1367 هـ.

وكذلك ظهر الأمير بندر وهو يتقدم المصلين في افتتاح مسجد والدته شمال الرياض.