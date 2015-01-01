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يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر AHLY VS ZAMALEK رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع جودة متعددة

الأحد 28/يوليه/2019 - 06:44 م
يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر AHLY VS ZAMALEK رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع جودة متعددة
مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر
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الفجر الرياضي
 
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تشاهدون بعد قليل، موقعة مثيرة ومميزة ليست فقط في مصر وإنما في الوطن العربي الكبيرة yalla shoot وهي قمة الأهلي والزمالك والتي تقام على ملعب برج العرب في ختام منافسات الدوري العام الممتاز يلا شوت مباشر.

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك على أون سبورت On Sport تتابعونها مباشرة وبدون تقطيع في الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري المحلي، يلا شوت مباراة الأهلي والزمالك يلا شوت توداي، مباراة الأهلي اليوم القمة 118 على ملعب الجيش ببرج العرب في واحدة من كلاسيكيات الكرة العربية والعالمية.

ويخوض الأهلي اللقاء وهو منتشي بالتتويج بالدوري منذ الجولة الماضية والفوز على المقاولون العرب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل ، في مباراة شهدت تألق التونسي علي معلول واللاعب حسين الشحات الذي قدم أوراق اعتماده للمدرب مارتن لاسارتي.





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