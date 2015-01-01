يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر AHLY VS ZAMALEK رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع جودة متعددة

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ويخوض الأهلي اللقاء وهو منتشي بالتتويج بالدوري منذ الجولة الماضية والفوز على المقاولون العرب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل ، في مباراة شهدت تألق التونسي علي معلول واللاعب حسين الشحات الذي قدم أوراق اعتماده للمدرب مارتن لاسارتي.





















تشاهدون بعد قليل، موقعة مثيرة ومميزة ليست فقط في مصر وإنما في الوطن العربي الكبيرة yalla shoot وهي قمة الأهلي والزمالك والتي تقام على ملعب برج العرب في ختام منافسات الدوري العام الممتاز يلا شوت مباشر.