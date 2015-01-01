لبشرة مشرقة في عيد الأضحى.. جربي ماسكات الحليب

قبل عيد الأضحى، اخترنا لكِ مجموعة من ماسكات الحليب لبشرة مشرقة في عيد الأضحى.





ماسك الحليب مع الأفوكادو

- ملعقة كبيرة صغيرة حليب

- نصف حبة أفوكادو مهروسة

- ملعقة كبيرة من الشوفان

- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون





اخلطي المكونات مع بعضها البعض، واتركي الخليط على بشرتكِ لمدة 20 دقيقة.

عند إزالة الماسك بعد مرور الوقت المحدد، حاولي فرك الخليط قليلًا على بشرتكِ لإزالة أيّ رؤوس سوداء أو بقع داكنة.

حاولي تجربة الخليط مرة كل 10 أيام أو أسبوعين، للحفاظ على بشرتكِ صحية ومتوهجة يوم العيد.





ماسك الحليب وزيت جوز الهند

- ملعقة صغيرة حليب

- ملعقة صغيرة زيت جوز الهند

- ملعقة صغيرة سكر بني





اخلطي المكونات مع بعضها، ووزعيها على بشرتكِ.

اتركي الخليط يدوم لمدة 20 دقيقة على بشرتِك.

اشطفي وجهكِ بعدها بالماء ثم الغسول.

حاولي تجربة الماسك مرة أسبوعيًّا لتغذية بشرتكِ بزيت جوز الهند مع السكر البني والحليب، إذ يحتوي الماسك على البروتينات والمعادن، كما يضيف لمسة ناعمة على بشرتكِ، ويوحّد لونها.