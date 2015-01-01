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عاجل.. تشييع جنازة غريق الباجور عقب إنهاء تصريح الدفن

الأحد 28/يوليه/2019 - 06:58 م
عاجل.. تشييع جنازة غريق الباجور عقب إنهاء تصريح الدفن
جمال عادل جمال
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أحمد الباهي
 
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أصيب أهالي قرية كوم الضبع التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية بالصدمة، عقب غرق الطفل (جمال عادل جمال عكاشة - ١٢ سنة)، أثناء اللهو والسباحة بترعة كوم الضبع.

وعلى الفور انتشل جثمان الطفل من المياه ونقلته سيارة الإسعاف إلى مستشفى الباجور العام لعرضه على الطب الشرعي، وإنهاء الإجراءات وتصريح الدفن.
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