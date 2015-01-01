عاجل.. تشييع جنازة غريق الباجور عقب إنهاء تصريح الدفن
الأحد 28/يوليه/2019 - 06:58 م
أحمد الباهي
Advertisements
Advertisements
أصيب أهالي قرية كوم الضبع التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية بالصدمة، عقب غرق الطفل (جمال عادل جمال عكاشة - ١٢ سنة)، أثناء اللهو والسباحة بترعة كوم الضبع.
وعلى الفور انتشل جثمان الطفل من المياه ونقلته سيارة الإسعاف إلى مستشفى الباجور العام لعرضه على الطب الشرعي، وإنهاء الإجراءات وتصريح الدفن.
وعلى الفور انتشل جثمان الطفل من المياه ونقلته سيارة الإسعاف إلى مستشفى الباجور العام لعرضه على الطب الشرعي، وإنهاء الإجراءات وتصريح الدفن.
Advertisements
- قوات الإنقاذ النهري تحاول انتشال جثمان طفل غريق بترعة القناوية في قنا
- انتشال جثمان طالب غريق بعد نزوله للماء هربا من حرارة الطقس
- انتشال جثمان طفل غريق في دمياط
- أهالي المنوفية ينتظرون تشييع جثمان ضحية القتل ذبحًا على يد أب وأبناءه
- تشيبع جثمان شهيد الواجب الوطني في المنوفية بمشاركة رئيس مدينة الباجور
- اليوم.. تشييع جثمان أرملة إبراهيم سعدة من مسجد الشرطة
- مصرع طفل غرقا في ترعة بالمنوفية أثناء لهوه