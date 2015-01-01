عاجل.. تشييع جنازة غريق الباجور عقب إنهاء تصريح الدفن

Advertisements

أصيب أهالي قرية كوم الضبع التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية بالصدمة، عقب غرق الطفل (جمال عادل جمال عكاشة - ١٢ سنة)، أثناء اللهو والسباحة بترعة كوم الضبع.



وعلى الفور انتشل جثمان الطفل من المياه ونقلته سيارة الإسعاف إلى مستشفى الباجور العام لعرضه على الطب الشرعي، وإنهاء الإجراءات وتصريح الدفن.