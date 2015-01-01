المدير التنفيذي لهيئة التعمير: فحصنا 208 ألف طلب لتقنين وضع اليد على الأراضي
الأحد 28/يوليه/2019 - 06:54 م
هدى عبدالرازق
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قال المهندس محمد حلمي، المدير التنفيذي لهيئة التعمير، إن الدولة أهملت في حقوقها بترك الأراضي لمافيا التعديات على مدار السنوات، منوهًا بأن الدولة تهدف إلى القضاء على لفظ تعدي على الأرض.
وأشاار "حلمي"، خلال برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه لا يجب على المواطن تسقيع الأراضي، موضحًا أنه ورد إلى لجنة تقنين الأراضي نحو 278 ألف طلب تقنين أراضي وضع اليد، وتم فحص 208 ألف طلب حتى الآن.
ونوه بأن من لم يدفع رسوم الفحص لم يفحص طلب التقنين الذي تقدم به، مؤكدًا أن الدولة تسعى للحصول على حقها، وضمان حق المواطن في الأرض التي بذل مجهودا فيها لزراعتها.
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