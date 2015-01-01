تعليم الفيوم: يفتتح مشروع "اسمعونا" لتطوير مدرستي الأمل للصم بنات والأمل للصم بنين

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نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم - إدارتي (المشاركة المجتمعية والتربية الخاصة) بالمديرية بالتعاون مع مؤسسة أمنية مصر للثقافة والفنون ونادي روتاري كايرو كينجز فاليRotary Cairo kings valley افتتاح فعاليات وأنشطة مشروع "اسمعونا" لتطوير مدرستي الأمل للصم بنين وبنات، بحضور الأستاذ محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم، والدكتورة حنان محسن – إدارة التربية الخاصة بالوزارة، والأستاذة أمنية طنطاوى رئيس مجلس أمناء مؤسسة أمنية مصر للثقافة والفنون، والأستاذ شريف والى رئيس نادى روتارى، والمهندس هشام والى عضو مجلس النواب، والأستاذ هشام أبو عوف مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية، والدكتورة كريمان محمود مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية، وأعضاء روتاري الفيوم وإدارة مدرسة الأمل للصم بنات بالفيوم، والعلاقات العامة بالمديرية.



ويهدف المشروع إلى تطوير أعمال الصيانة البسيطة، وتطوير مطعم المدرسة، وتطوير المقر الداخلي بالمدرسة (المبيت)، وتطوير قاعة لرياض الأطفال بالمدرسة، وتدريب المعلمين من خلال تدريبات متنوعة فى التنمية المهنية، وتأهيل طلاب الصف الثالث الثانوي لسوق العمل، وتطوير مرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الإبتدائي بالمدرسة من أجل النهوض السريع بتلاميذ الصم وضعاف السمع، والإهتمام بتوعية أولياء الأمور حتى يتم توعية الأسر لتحقيق المستوى التنموى المنشود للأطفال (التربية الإيجابية – محو الأمية – لغة الإشارة والحرف اليدوية)، والتدريب على الحرف اليدوية لطلاب المدرسة (تطوير المشغل داخل المدرسة – التفصيل والحياكة والتريكو والكروشية والتطريز والمشغولات الجلدية) وتعليم الحرف اليدوية التراثية بالفيوم منها الخزف والخوص والنول والجريد).



تقدم وكيل تعليم الفيوم بالشكر لمؤسسات المجتمع المدني على التعاون المثمر الفعال مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم، كما تقدم بالشكر لفريق العمل بالمديرية، إدارتي التربية الخاصة والمشاركة المجتمعية بالمديرية وإدارة مدرسة الأمل للصم بنات على الجهد المتميز المبذول في العمل.