وصول طاقم التحكيم المجري لبرج العرب لإدارة مباراة القمة

وصل طاقم التحكيم المجري، إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية، لإدارة مباراة الأهلي والزمالك، في القمة 118 ضمن منافسات الدوري العام.





وحرص طاقم التحكيم، على معاينة أرض ملعب المباراة والإطمئنان على جاهزيته، قبل الدخول لغرف الملابس وإدارة اللقاء.





وكانت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أعلنت عن إسناد إدارة مباراة الأهلي والزمالك المقرر اقامتها غدا في ختام مسابقة الدوري الممتاز إلى طاقم دولي مجري بقيادة فرانس كاراكو ( حكم ساحة ) ويعاونه كل من اشتيفان اولبرت و بولاش بوزاش ( مساعدين ) و ادام فوركش ( حكم رابع ).



