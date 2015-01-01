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"عبدالله" يتابع امتحان الدور الثاني في الدبلومات الفنية بمدرسة الزراعة بغرب الفيوم

الأحد 28/يوليه/2019 - 06:48 م
عبدالله يتابع امتحان الدور الثاني في الدبلومات الفنية بمدرسة الزراعة بغرب الفيوم
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ريهام على
 
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تابع صباح اليوم الأستاذ محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية بمحافظة الفيوم للعام الدراسي 2020-2019م، وذلك للإطمئنان على انضباط اللجان، حيث تابع عدد من اللجان على مستوى المحافظة ومنها لجنة مدرسة الفيوم الثانوية الزراعية - إدارة غرب الفيوم التعليمية.

واطمأن عبدالله على توافر كافة الأجواء المناسبة الهادئة لأبنائه الطلاب لأداء الامتحانات، واطمأن على انتظام العملية الامتحانية باللجنة، ونبة مشددا بضرورة الاهتمام بنظافة اللجان، وعدم اصطحاب الطلاب التليفون المحمول.

كما أكد وكيل تعليم الفيوم على أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية، بالإضافة إلى غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لمواجهة أي مشكلة قد تطرأ وحلها فورًا.

أشاد وكيل تعليم الفيوم بانضباط وانتظام اللجان، وتقدم بالشكر لرئيس اللجنة على الجهد المتميز المبذول في العمل
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