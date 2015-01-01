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الأهلي يتعاقد مع رضوى ماهر لتدعيم السلة

الأحد 28/يوليه/2019 - 06:43 م
الأهلي يتعاقد مع رضوى ماهر لتدعيم السلة
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محمد الصو
 
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نجح مسؤولي النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في التعاقد مع رضوى محمد ماهر لاعبة الفريق الأول لكرة السلة بنادي الغابة، خلال فترة الانتقالات الصيفية.


وأعلن رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي إتمام التعاقد مع ماهر لاعبة فريق الغابة ومنتخب مصر بشكل نهائي لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.


وأثنى مدير عام النشاط، على أداء اللاعبة، مؤكدا أنها صغيرة السن، حيث أنها مازالت في الـ 19 من عمرها، متمنيا أن تكون إضافة قوية للفريق.


وكان النادي الأهلي، قد أعلن في وقت سابق التعاقد مع المحترفة الامريكية شاكيلا نان لمدة موسم لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد

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