حددي موعد زفافك حسب طبيعة برجك

حسب طبيعة برجك يمكنك عزيزتي العروس تحديد موعد زفافك، فمن خلال السطور التالية ننشر بكل برج الموعد المحدد للزفاف:





الأبراج النارية: الحمل والأسد والقوس

برج الحمل : لهذا البرج الفترة الأنسب بداية الصيف، حتى يونيو.

برج الأسد: في وقت لاحق في الصيف، من أواخر يوليو وحتى أواخر أغسطس.

برج القوس : يمكن للقوس اختيار أيّ وقت خلال أشهر الصيف، والتمتع بدفء الشمس الناري، ومع كونهم أفرادًا محبّين للسفر.





الأبراج الترابية: الثور، والعذراء والجدي

الثور : قد يفضل الثور الربيع، وهو أقرب إلى شهر ميلاده.

العذراء والجدي: لهذه الأبراج قد يكون الخريف ملائمًا أكثر، والوقت اللاحق في الخريف أفضل للجدي، وبما أنّ هذه الأبراج تميل إلى التماس التوازن، فإنّ كلًّا من الاعتدال الربيعي والخريفي، بفترات متساوية ليلًا ونهارًا هي الأمثل.





الأبراج الهوائية: الجوزاء، والميزان، والدلو

الجوزاء: ينتقون الأماكن حيث يمكنهم تعظيم التواصل الاجتماعي والدردشة مع ضيوفهم.

الميزان: من المرجح أن يختار شيئًا أكثر كلاسيكية وتألّقًا، وربما يكون زفاف الخريف في وقت مبكّر من الفصل مناسبًا له.

الدلو من أكثر الأبراج التي لا يمكن التنبؤ بها، قد يودون حفل زفافهم كمغامرة، لا توجد قواعد لهذا البرج، يقومون بالأمر على طريقتهم.





الأبراج المائية: الحوت، والسرطان، والعقرب

السرطان : من المرجح أن يشعر السرطان بالارتياح خلال فصل الصيف، بعرس على شاطئ البحر.

الحوت: سوف يتمتع الحوت بحفل زفاف في أيّ وقت من السنة، شريطة أن يكون فيه ماء، سواء أكان محيطًا أو بحيرة، أو نهر، ومع ذلك، فإنّ الزواج نحو نهاية فصل الشتاء، تناسب الحوت أكثر".

العقرب : العقرب يفضلون حفل زفاف في الانقلاب الشتوي في أحلك يوم من السنة، قد يرغبون بحفل زفاف في فصل الشتاء عند غروب الشمس قرب بحيرة جميلة. هذا البرج قد يتمتع بحفل زفاف خالٍ من الضيوف ومن ثم الاحتفال مع أحبائهم فقط. "