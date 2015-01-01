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Liverbool TV مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم (مباراة ودية) Mohamed Salah (تغطية لحظة بلحظة فتابعونا)

الأحد 28/يوليه/2019 - 05:43 م
Liverbool TV مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم (مباراة ودية) Mohamed Salah (تغطية لحظة بلحظة فتابعونا)
ليفربول ونابولي
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سيكون نادي ليفربول الانجليزي على موعد مع مباراة ودية ثقيلة ضد نابولي الإيطالي وذلك مساء اليوم الأحد في إطار استعدادات كلا الفريقين لخوض منافسات الموسم الرياضي المقبل 2020/2019.

ويلتقي نادي ليفربول مع نابولي ودياً وذلك مساء اليوم الأحد في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة و7:00 بتوقيت مكة المكرمة و8:00 بتوقيت أبوظبي.

وكان نادي ليفربول قد خاض عدة وديات آخرها التعادل الإيجابي مع سبورتينج لشبونة بهدفين لمثلهما، وتعد مباراة نابولي ثقيلة نوعياً واختبار صعب ومن العيار الثقيل أمام أبناء الأنفيلد.

وسيتم نقل مباراة ليفربول مع نابولي عبر قناة bein sport 2 HD بي إن سبورت وذلك بصوت المعلق عامر الخوذيري.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ليفربول مع نابولي الإيطالي عبر البث المباشر والحي على موقع الفجر الرياضي يوتيوب مجاناً youtube.

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