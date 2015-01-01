وزير الرياضة يجتمع ببعثة دورة الألعاب الإفريقية الثلاثاء

يستقبل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب في العاشرة والنصف صباح يوم الثلاثاء القادم بمقر اللجنة الأولمبية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأفراد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 19 حتى 31 أغسطس القادم في إجتماع موسع لمناقشة الاستعدادات والتأكيد على أهمية المشاركة والمنافسة بكل قوة لرفع راية مصر عاليا.

يعقد الإجتماع بقاعة المؤتمرات بمقر اللجنة الأولمبية المصرية بحضور جميع اللاعبين والمدربين والإداريين ورؤساء الاتحادات المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية.

ووجه المهندس هشام حطب الدعوة لكل الاتحادات واللاعبين والمدربين والإداريين من أجل حضور الإجتماع بحضور السيد وزير الشباب والرياضة وجميع أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية.