ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وزير الرياضة يجتمع ببعثة دورة الألعاب الإفريقية الثلاثاء

الأحد 28/يوليه/2019 - 05:50 م
وزير الرياضة يجتمع ببعثة دورة الألعاب الإفريقية الثلاثاء
Advertisements
طباعة
دينا نبيل
 
Advertisements

 

يستقبل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب في العاشرة والنصف صباح يوم الثلاثاء القادم بمقر اللجنة الأولمبية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأفراد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 19 حتى 31 أغسطس القادم في إجتماع موسع لمناقشة الاستعدادات والتأكيد على أهمية المشاركة والمنافسة بكل قوة لرفع راية مصر عاليا.

يعقد الإجتماع بقاعة المؤتمرات بمقر اللجنة الأولمبية المصرية بحضور جميع اللاعبين والمدربين والإداريين ورؤساء الاتحادات المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية.

ووجه المهندس هشام حطب الدعوة لكل الاتحادات واللاعبين والمدربين والإداريين من أجل حضور الإجتماع بحضور السيد وزير الشباب والرياضة وجميع أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
ميلان - إيطاليا
-
x
21:00
-
بنفيكا - البرتغال
الدوري المصري
الأهلي
-
x
20:00
-
الزمالك
مباريات ودية
نابولي
-
x
18:00
-
ليفربول