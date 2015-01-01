وزير الرياضة يجتمع ببعثة دورة الألعاب الإفريقية الثلاثاء
الأحد 28/يوليه/2019 - 05:50 م
دينا نبيل
Advertisements
Advertisements
يستقبل مجلس إدارة
اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب في العاشرة والنصف صباح يوم الثلاثاء
القادم بمقر اللجنة الأولمبية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأفراد البعثة
المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة
من 19 حتى 31 أغسطس القادم في إجتماع موسع لمناقشة الاستعدادات والتأكيد على أهمية
المشاركة والمنافسة بكل قوة لرفع راية مصر عاليا.
يعقد الإجتماع
بقاعة المؤتمرات بمقر اللجنة الأولمبية المصرية بحضور جميع اللاعبين والمدربين والإداريين
ورؤساء الاتحادات المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية.
ووجه المهندس هشام
حطب الدعوة لكل الاتحادات واللاعبين والمدربين والإداريين من أجل حضور الإجتماع بحضور
السيد وزير الشباب والرياضة وجميع أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية.
Advertisements