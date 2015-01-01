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رسمياً.. بيراميدز يتعاقد مع نجم الإسماعيلي

الأحد 28/يوليه/2019 - 05:46 م
رسمياً.. بيراميدز يتعاقد مع نجم الإسماعيلي
طارق طه
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احمد شاكر وعلي نبوي
 
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تعاقد نادي بيراميدز مع طارق طه لاعب نادي الإسماعيلي بعد مفاوضات مكثفة من جانب المدير التنفيذي المهندس ممدوح عيد والذي قاده المفاوضات بنجاح كبير ومعه مدير التعاقدات عمرو بسيوني.

وحصل النادي علي الاستغناء الخاص باللاعب بعد الانتهاء من كافه الإجراءات الرسمية.

وقد وافق مجلس إدارة النادى الإسماعيلي على انتقال طارق طه الظهير الأيسر إلى نادي بيراميدز بعد طلب الفرنسى سبستيان ديسابر مدرب الأخير التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.
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