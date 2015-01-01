مصرع 3 أشخاص بسبب موجة الطقس السيء فى إيطاليا

تسببت موجة من سوء الطقس في مصرع ثلاثة أشخاص على الأقل في وسط وشمال إيطاليا، وفقًا لوكالة الأناضول عن تقارير وسائل الإعلام الإيطالية اليوم الأحد.





وشهدت بعض أجزاء البلاد موجة مفاجئة من العواصف والأمطار بعد أيام حر حارقة.





وقالت التقارير، إن امرأة تبلغ من العمر 27 عامًا لقيت حتفها بعد أن رفعت ريح قوية سيارتها وتحطيمها على الطريق في بلدة فيوميتشينو في روما.





وتم العثور على جثة تعود لرجل يبلغ من العمر 72 عامًا بالقرب من مدينة أريتسو في شرق توسكانا، في وقت مبكر من يوم الأحد، ويعتقد أن الرجل مفقود بسبب الرياح القوية.





وفي مدينة بولزانو بشمال إيطاليا، توفيت في المستشفى امرأة نرويجية (45 عامًا) أصيبت بصاعقة البرق أثناء مشاركتها في سباق جبل.





وأضافت التقارير أنه مع استمرار هطول الامطار الغزيرة طوال الليل، غمرت المياه أيضا بعض محطات المترو والمنازل في روما.