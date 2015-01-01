السيسي: أعضاء منتخب اليد جسدوا نموذجَا لقوة عزيمة هذا الجيل من شباب الوطن

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي منتخب الشباب الوطني لكرة اليد لحصوله علي الميدالية البرونزية في بطولة العالم في إسبانيا.





وبحسب البيان الذي صدر اليوم، أشاد بالأداء الرفيع لكافة أعضاء المنتخب بقيادة جهاز فني وطني، والذي جسد نموذجاً لقوة عزيمة هذا الجيل من شباب الوطن وقدرته علي تحقيق الإنجازات.



