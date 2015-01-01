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السيسي: أعضاء منتخب اليد جسدوا نموذجَا لقوة عزيمة هذا الجيل من شباب الوطن

الأحد 28/يوليه/2019 - 05:32 م
السيسي: أعضاء منتخب اليد جسدوا نموذجَا لقوة عزيمة هذا الجيل من شباب الوطن
الرئيس السيسي
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شيماء جلال
 
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هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي منتخب الشباب الوطني لكرة اليد لحصوله علي الميدالية البرونزية في بطولة العالم في إسبانيا.

 وبحسب البيان الذي صدر اليوم، أشاد بالأداء الرفيع لكافة أعضاء المنتخب بقيادة جهاز فني وطني، والذي جسد نموذجاً لقوة عزيمة هذا الجيل من شباب الوطن وقدرته علي تحقيق الإنجازات. 

وتمكن المنتخب الوطني لشباب اليد في تحقيق الفوزعلى  نظيره النرويجى فى إطار ربع نهائى كأس العالم بإسبانيا.
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